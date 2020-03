GNT acaba com 16 atrações e renova grade de programação

A GNT resolveu acabar com os programas 'Desengaveta','Fazendo a Festa','Minha Vida é Kiu', 'Autênticas', 'Homens são de Marte', 'Santa Ajuda','Mais Cor', 'Credo que Delícia', 'Me Deixa Dançar', 'A Louca das Plantas' e mais cinco outras atrações, totalizando 16, que tinham pouco apelo comercial e audiência. Além da renovação da programação, a mudança está diretamente ligada à verba, já que só a produção do reality show 'Extreme Makeover', comandado por Otaviano Costa, tem o gasto equivalente ao de quatro dessas atrações que serão extintas juntas.



Procurada a assessoria do GNT mandou um comunicado informando que, anualmente, faz mudanças em sua grade e que não teve cancelamento de programas. Além disso, a emissora terá novidades de 2020, que irão compor uma estratégia do GNT.



Veja o comunicado na íntegra:

Diferentemente do que foi afirmado, o GNT faz mudanças anualmente em sua grade. Não tivemos cancelamento de programa e as novidades de 2020 compõe uma estratégia de canal.

'Minha Vida é Kiu' corresponde a um tipo de programação de verão que trazemos todo ano, não sendo um programa de linha, assim como também não era 'Autênticas', que teve duas temporadas.

'Desengaveta', 'Fazendo a festa', e 'Homens são de Marte' estiveram durante algumas temporadas no canal, porém neste ano novas apostas estão sendo feitas.

Para 2020 teremos dois grandes realities como novidade, sendo eles o 'Extreme Makeover', no segmento decoração e outro inédito de moda e beleza para o segundo semestre. Ainda como grande aposta do ano, estamos lançando oficialmente o Casa GNT, onde Micaela será o grande destaque, com o 'Santa Ajuda', no canal do Youtube – onde o canal já atua e tem uma ótima performance de audiência na plataforma.