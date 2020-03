Antônia Fontenelle dá selinho em cantor durante gravação de clipe

O sertanejo Allisson Rodrigues acaba de disponibilizar em seu canal oficial do YouTube o clipe de 'Me falta o ar', que conta com a participação especial da apresentadora Antônia Fontenelle. Na gravação, ela dá uma bitoca no cantor.



As cenas foram registradas durante a gravação do primeiro DVD do cantor 'Um Novo Romance', que contou com a participação de Roberta Miranda, Cesar Menotti e Fabiano, entre outros.



"Foi uma honra contar com a participação dessa mulher maravilhosa e guerreira no meu primeiro DVD. A Antônia aceitou meu convite logo de cara e veio do Rio de Janeiro somente para a ocasião. Dançamos um bolero no palco e no final ganhei até um selinho",declara o cantor aos risos.