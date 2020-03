Marília Mendonça radicaliza no visual e surge de cabelão platinado

Marília Mendonça resolveu investir em um novo visual. A cantora surgiu nesta sexta-feira (6) com um mega hair e com a coloração dos fios platinada. "Eu to bem apaixonada! Esse foi o resultado da nossa construção de beleza e eu to apaixonada. Meu muito obrigada aos maravilhosos que me deixaram assim às 3h da manhã... essa extensão perfeita e que deu o 'tchan' no resultado... sem palavras", escreveu a cantora.