Ex-participantes do 'Power Couple' são chamados para reality de Rodrigo Faro

Com gravações que começam no final de abril, na Argentina, o novo reality 'Game of Game', apresentado Rodrigo Faro, na Record TV, vai fazer uma 'reciclagem' de participantes. É que a coluna soube que alguns dos casais já confirmados para participar da atração são os mesmos que já passaram pelo 'Power Couple'. São eles: Nicole Bahls e o marido Marcelo Bimbi, Taty Zatto e seu marido Marcelo Braga, Marcelo Tchakabum e a mulher Elaine Costa, além do cantor D'Black e e sua mulher Nadja Pessoa.

