'Já ganhei mais de dez mil reais num só jogo do bicho', diz Zeca Pagodinho

Prestes a lançar seu 24º álbum no Rio, Zeca Pagodinho assumiu que o título de novo trabalho, 'Mais Feliz', tem a ver com o seu atual momento. Aos 61 anos, ele revelou estar em uma fase ótima após os nascimentos dos dois netos, Noah e Catarina, e assumiu que, frequentemente, joga no bicho. "Outro dia coloquei 100 reais e ganhei 1 800. Ganho quase toda semana e distribuo o dinheiro pro cozinheiro, pro motorista, pra todo mundo. Já ganhei mais de dez mil reais num só jogo". Ao ser questionado sobre a ilegalidade desta loteria popular, ele devolveu: "É ilegal?".

Zeca também falou para 'Veja Rio' sobre a depressão e que está praticamente curado: "Depressão braba. De tomar remédio e ficar tristão. Não saía de casa. A pior parte é levantar da cama, eu não queria levantar. Mas já parei com os remédios, estou bem agora.", contou. Com o seu estilo direto, ele também falou sobre a sua mais recente novidade: um dente de ouro. "Andei muito no meio de malandro, bicheiro, sambista, e todo mundo tinha um dente de ouro. Podia até ser dentadura, mas tinha um dente de ouro ali. Eu sempre quis ter um, era o meu sonho. Esse aqui já caiu uma vez e eu botei outro. Fui comer uma fruta do conde, soprei o caroço e lá se foi ele com o dente e tudo". Maravilhoso, Zeca!