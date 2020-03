Ex-namorada de Senna processa ghost writer de sua biografia

A autoria da biografia ‘Minha Garota’, que conta a relação de Adriane Yamin com Ayrton Senna, virou caso de uma disputa judicial. A jornalista Malu Gonçalves está sendo processada pela empresária por injúria, calúnia e difamação depois que conseguiu retirar o livro das vendas de sites e livrarias logo após o lançamento no final do ano passado. Malu acusa Adriane de plágio alegando ser a verdadeira autora da publicação.

“Assinei um contrato registrado em cartório em 2018 como ghost writer, ou seja o meu nome não apareceria na biografia, mas a autora sou eu. Eu comprovei isso pegando os meus rascunhos e comparando com a edição final. Se não fosse isso, qual o motivo da obra ter sido retirada das vendas?”, garante a escritora.

“Teve um contrato, mas ele foi rescindido porque era de direito meu rescindir. Eu sou a autora e essa senhora irá responder por calúnia injúria, calúnia e difamação em ações cívil e criminal. Ela não pode sequer citar o meu nome publicamente”, explica Adriane Yamin à coluna.

A confusão começou por causa de R$ 15 mil reais. Segundo Malu, as duas fecharam o valor do trabalho em R$ 25 mil, divididos em cinco etapas com o pagamento parcelado também em cinco vezes. “Eu só recebi R$ 10 mil porque ela rescindiu o contrato com a desculpa de quem entreguei o trabalho fora de prazo e não tão bom”, explicou ela, que nem chegou a entrar na Justiça, mas foi surpreendida ao receber uma intimação.

“Ela querer resolver na Justiça não é um problema porque eu tenho provas de que eu sou a autora do livro. A questão agora é a campanha que ela tem feito para me desmoralizar, divulgando até os meus dados pessoais nas redes sociais e aí eu posso fazer uma biografia não autorizada. Eu tenho material com outras questões mais sérias e Adriane tem conhecimento disso. O medo dela está aí”, finaliza a jornalista.