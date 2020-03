Neymar faz compras em supermercado em Angra do Reis

Uma coisa esta humilde coluna não pode deixar de agradecer aos céus: amigos. Pois bem, um dos nossos irmãos camaradas nos garantiu ter visto Neymar fazendo compras em um supermercado dentro do Shopping Piratas, em Angra dos Reis, na manhã de hoje. O local fica cerca de 45 Km do Condomínio Portobello, onde o craque tem uma mansão. Bingo! Isso comprova que o jogador do Paris Saint-Germain se refugiou mesmo na região Costa Verde do Rio por conta do coronavírus. Mas, parece que ele não está tão isolado assim na casa. Segundo o nosso parceiro, o número de sacolas e bolsas nos carrinhos de compras dava para alimentar um batalhão. Que isso, Neymar? Olha a quarentena social!