Wolf Maya perde alunos nas suas escolas de teatro

Quando deixou a Globo em 2016, após ter o seu salário reduzido em R$ 300 mil- ele ganhava R$ 400 mil como diretor no núcleo de dramaturgia da novelas, Wolf Maya acreditava que sua aposentadoria já estava praticamente garantida com o sucesso da escola de teatro que leva seu nome no Rio e em São Paulo. Mas, sabe como é a crise, né? Todo mundo aperta os cintos e quem consegue pagar uma mensalidade no valor entre três mil reais e seis mil reais! Por isso que a procura pelos cursos diminuiu bastante nos últimos tempos.