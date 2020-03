Manu Gavassi diz que vai votar em Prior no 'BBB'

Felipe e Manu conversaram sobre votos durante a festa que rolou sábado (21) no 'BBB'. A cantora disse que pretende votar no arquiteto na formação do paredão deste domingo (22). "Eu vou entrar no confessionário e vou falar assim: 'Brasil, não sei o que fazer com o garoto chamado Felipe Prior. Eu acho que ele amadureceu em várias coisas e quero saber o que vocês acham dele. Se vocês acham que não, que é um cara péssimo, tirem ele’' É isso".



Felipe se espanta e fala seu ponto de vista sobre a ideia de Manu: "Não amadureci nada. Amadureci em coisas pessoais. Mas o respeito que tenho pelas pessoas continua igual. Quando você fala de amadurecimento, envolve educação e isso me machuca. Acho que têm outras pessoas com muitos mais motivos de voto do que eu. Na minha cabeça, seu voto era na Ivy. Você e Rafa".



Manu ratifica sua decisão, citando Daniel que já está emparedado: "Quero ver Dan (Daniel) e Prior no Paredão. Quero ter essa resposta".

Na festa, Thelma também revelou seu voto em uma conversa com Babu: "Você é minha última opção de voto aqui dentro, continua sendo, está bom? É isso, para vocês não ficarem conspirando, pensando... A minha liderança vai ser sincera. Minha indicação é a Flay, porque tenho outros problemas com ela".