Quando você pensa que já viu de tudo na vida, vem sempre uma coisa nova para queimar a língua, ainda mais no mundo do famosos. Arnold Schwarzenegger tem o maior amor do mundo pelos seus dois pets favoritos, um burro e um pônei (é isso mesmo, Brasil !) e esses dois bichinhos circulam livres, leves e soltos dentro da casa do ator, em Los A. O eterno Exterminador do Futuro até divide o prato de comida com Whiskey, o pônei, e Lulu, o burro! Será que ele já tentou ensinar a dupla a falar 'Hasta la vista baby!'.

