Ex-peões apresentam nova sede da 'Fazenda' na estreia do reality

Prevista para a próxima terça-feira (8), a estreia da nova temporada de 'A Fazenda' vai contar com as participações de alguns dos mais polêmicos ex-peões da atração. Gretchen, Nicole Bahls, Nadja Pessoa, Lucas Viana e Rafael Ilha foram convidados pela produção para apresentar os cômodos da sede. As gravações com os ex-participantes aconteceram nesta semana. Eles vão aparecer na estreia mostrando cada detalhe do confinamento e, enquanto apresentam a nova casa, alguns dos episódios mais marcantes de suas participações serão reprisados.

Nadja vai mostrar o quarto, local onde sua participação ficou marcada por conta de um pisão que ela deu em Caíque Aguiar, o que resultou em sua expulsão. Gretchen ficou responsável por mostrar detalhes da cozinha, cômodo muito frequentado por ela em sua temporada, já que a cantora cozinhava muito e também protagonizou algumas tretas por lá. Nicole Bahls ficou responsável por apresentar a área dos animais. Em sua participação, ela ficou muito apegada às cabras e revelou ter sentido saudade dos bichinhos aqui do lado de fora do confinamento. Rafael Ilha vai apresentar a área externa por ter protagonizado alguns barracos por lá, e Lucas Viana ficou com a sala, já que entre tantos momentos, o que mais marcou a participação dele foi o relacionamento com Hariany Almeida. Os dois namoraram muito na sala.

Segundo a coluna apurou, são 400 pessoas envolvidas nos bastidores do programa. Por tratar-se de muita gente, a Record, que vem seguindo um rigoroso protocolo de segurança por conta da covid-19, colocou alguns 'fiscais da covid' para circular entre os funcionários e garantir que nenhum deles se aproxime do outro ou se cumprimentem, mesmo que todos estejam trabalhando com uso de máscara e álcool em gel.