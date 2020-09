Saiba novos nomes do 'Dança dos Famosos'; Vitão está fora

A coluna antecipa, agora, com exclusividade, novo nomes dos participantes do 'Dança dos Famosos' que serão anunciados neste domingo (6), no 'Domingão do Faustão'. Guta Stresser, Lucy Ramos, Luísa Possi, André Gonçalves e Marcelo Serrado. A coluna já havia antecipado Felipe Tito, que está confirmado.

No entanto, Vitão, que era o substituto de César Menotti, está fora da competição. O cantor está doente - segundo sua assessoria em tratamento de laringite - e por conta disso foi cortado.

Na produção, a ordem é limar qualquer participante que venha a positivar para o novo coronavírus a qualquer momento.