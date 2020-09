Denise Dias descobre paixão pela equitação: 'cada dia mais encantada'

Denise Dias se encontrou em um novo hobby: a equitação. A modelo tem feito aulas em São Paulo e está apaixonada pela modalidade. Denise garante ser grande admiradora de cavalos desde que era criança e que optou pela prática do esporte após desenvolver crise de ansiedade na quarentena.

"Sempre tive paixão por cavalos, desde criança. Nem sei explicar bem quando comecei a me interessar por esse animal tão dócil e inteligente, mas lembro bem que todas as vezes que eu via um cavalo, pedia pra montar. Com esses dias de quarentena, desenvolvi crise de ansiedade durante o sono e pensei em fazer alguma atividade que fosse como uma terapia e trabalhasse a respiração ansiosa que fiquei. Foi então que procurei onde fazer aulas de hipismo em São Paulo e já no primeiro dia tive desenvoltura de quem já praticava o esporte. Meu instrutor ficou surpreso com a minha postura na equitação", conta.

Denise ainda garante não se tratar de um esporte fácil de praticar. "Tem seus riscos, mas estou cada dia mais encantada e me superando. Sem contar que vou até os estábulos e levo frutas, legumes e balinhas de mel para os cavalos e é um momento de troca de carinho e amor com eles que me faz muito bem. Em breve estarei saltando e quem sabe também competindo profissionalmente.