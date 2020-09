A coroação de Darlin Ferrattry como Rainha do Império Serrano no novo normal

A coroação da empresária Darlin Ferrattry como rainha de bateria do Império Serrano será um tanto diferente. Devido à pandemia do novo coronavírus, nada de quadra lotada, como costuma acontecer nesses eventos. A mãe da cantora Lexa vai receber a coroa nesta segunda-feira (7), durante a transmissão de live da escola de samba do Grupo A do Carnaval carioca. A live também terá coletiva de imprensa do carnavalesco Leandro Vieira, eliminatóriado concurso Voz Imperial, apresentação do intérprete Nego, entre outras atrações. A transmissão acontecerá a partir das 15h, no canal TV Império Serrano, no Youtube.