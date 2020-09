Manu Gavassi ligou para o ex após rumores de traição

Depois de ficar surpresa com os rumores que surgiram na internet de uma suposta traição de seu ex-namorado, Igor Carvalho, Manu Gavassi resolveu ligar para o rapaz para esclarecer os pontos. Segundo amigos próximos, Manu falou com Igor na tarde de ontem. Ela já sabia que ele estava namorando a bailarina do Faustão, Jaque Ciocci, mas quis saber se os boatos de traição tinham algum fundamento. Igor negou que tenha traído a cantora enquanto ela estava confinada no 'BBB20' e os dois seguem amigos. As especulações apontavam que Igor teria traído Manu enquanto a cantora estava no 'BBB20'.