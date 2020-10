Fotos de Mirella Reprodução

Por O Dia

Publicado há 8 segundos

Uma amiga da coluna que mora na cidade de Milão, na Itália, levou um susto ao ver várias fotos de MC Mirella em um site adulto. Como assim se a cantora está no Brasil confinada e participando de 'A Fazenda 12', da Record TV? Pois bem. A garota de programa é uma brasileira, de 25 anos, que se apresenta como Mirella e oferece serviços quentes para ambos os sexos durante 24 horas na região da Lombardia. A moça figura no ranking do selecionadíssimo Top Premium do aplicativo e é uma das mais procuradas pelos clientes. Uma pergunta que não quer calar: será que ninguém ainda reclamou que a pessoa da foto não é a mesma do ao vivo?