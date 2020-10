Neguinho da Beija-Flor Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 06:29 | Atualizado 19/10/2020 06:57

Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (18), em um baile funk em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além dele, mais dois homens também morreram. Eles foram baleados durante o baile que acontecia no Morro da Bacia, no distrito de Miguel Couto.

Gabriel foi levado para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, por policiais do 20º BPM (Nova Iguaçu), mas não resistiu ao ferimento. Na tarde de domingo, Neguinho foi até o IML ajudar na liberação do corpo do neto. O sepultamento acontece nesta segunda-feira (19).