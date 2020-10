O jornalista Márcio Gomes deixa a Globo após 21 anos e vai para a CNN Reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 10:30 | Atualizado 19/10/2020 20:52

Márcio Gomes, que estava na Globo há 21 anos, acaba de sair da emissora da família Marinho. Ele assinou com a CNN para ser o principal nome da casa, papel antes creditado a Willian Waack. "Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira", destaca Márcio Gomes.

Márcio, que estava à frente do SPTV segunda edição, em São Paulo, tem sido um coringa na programação da emissora carioca desde que voltou de sua estadia no Japão, onde foi correspondente da Globo por 7 anos. Logo no início da pandemia, o jornalista foi responsável pelo programa 'Combate ao Coronavirus', que falava da pandemia, sendo depois passado para a vaga de Carlos Tramontina, que teve de ser afastado por fazer parte do grupo de risco.

Márcio era substituto oficial de Renata Loprete no 'Jornal da Globo', assim como também cobriu as férias de Maju Coutinho no 'Jornal Hoje'. O jornalista era um forte candidato a ser efetivado à frente do jornalístico local, SPTV, pois vinha sendo bem avaliado por seus superiores. "Márcio Gomes é um dos principais nomes da TV e chega para somar ao nosso elenco de grandes talentos. É um profissional completo, de alto gabarito. Além de ser conhecido por sua correção e caráter, é muito querido e respeitado pelo público de todo o Brasil. A partir de agora, ele estará todos os dias no ar e como protagonista de mais um projeto de inovação do nosso canal", afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil.



Fica aqui nosso desejo de boa sorte a esse grande jornalista.