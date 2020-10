Estácio de Sá faz homenagem ao Flamengo Reprodução

Por MH

Publicado 19/10/2020 14:52 | Atualizado 19/10/2020 17:34

A escola de samba Estácio de Sá definiu o enredo para o próximo Carnaval: Flamengo. A agremiação vai reeditar a homenagem que fez ao rubro-negro em 1995, do carnavalesco Mário Borriello, e obteve a sétima colocação no Grupo Especial do Rio. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (19), na quadra da Estácio com a presença do presidente do clube, Rodolfo Landim.