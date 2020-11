MC Rielle Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:12

A MC Rielle teve complicações após o encapsulamento de sua prótese de silicone e terá que se submeter a uma cirurgia para a troca do produto na mama direita. Ela conta que vinha sentindo fortes dores nos seios há quatro meses e agora notou que um deles tinha secado. “Uma prótese girou e encapsulou dentro de mim, deixando uma mama completamente deformada. Com isso, vi que o seio estava murchando de um lado e as dores cada vez mais intensas. Um lado está totalmente deformado", contou à coluna.

A funkeira será operada no início de dezembro. "Tive que marcar logo as consultas por causa da cirurgia e do pós-operatório", explicou a cantora que fará uma mastopexia (retirada de pele) e colocará uma nova prótese embaixo do músculo. Mesmo depois do problema, a cantora revela que não se arrepende de ter colocado silicone. "Eu sei que muitas mulheres se arrependem, mas eu não. Estou confiante e vai dar tudo certo".