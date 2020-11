Por MH

Publicado 25/11/2020 20:52 | Atualizado 25/11/2020 20:58

A médica Mariana Melgaço de Mello, mulher de Bruno Miranda, o Borat do 'Amor & Sexo', enviou uma mensagem tranquilizando os amigos do modelo na noite desta quarta-feira (25). "Amigos, está terminado a cirurgia do Bruno. Teve lesão no intestino e no rim. O cirurgião já veio falar com a gente e correu tudo bem. Provavelmente fique no CTI intubado e sedado (respirando por aparelhos) até porque a sua pressão está baixinha. Vamos orar para a sua total recuperação", pediu Mariana.Borat foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (25), no Recreio dos Bandeirantes. A coluna soube que ele estava a pé a caminho da academia, quando após uma discussão de trânsito entre dois motoristas, um deles, que foi identificado como policial, sacou a arma e fez um disparo. O tiro pegou em Bruno atravessou a região umbilical, embaixo do abdômen e próxima ao quadril do lado direito. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Policial.