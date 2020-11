Roberto Carlos Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 17:49

A votação no Círculo Militar, na Praia Vermelha, Urca, a maioria das vezes segue tranquila nas datas de eleição. Até Roberto Carlos aparecer no local para exercer o seu direito e dever cívico. Neste domingo (29), dia do segundo turno para a Prefeitura do Rio, o cantor causou um pequeno tumulto e teve que aparecer na sacada do restaurante Terra Brasília para cumprimentar os fãs. De boné por causa do sol forte e calor, o Rei acenou também para os banhistas e acabou sendo aplaudido por todo mundo. Roberto Carlos é coisa nossa.