David Prowse viveu Darth Vader na saga Star Wars Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 07:16

Rachel, filha do ator David Prowse, revelou ao jornal britânico The Sun, que seu pai morreu de Covid-19. O astro, de 85 anos, ficou famoso por dar vida ao vilão Darth Vader nos três primeiros filmes da saga 'Star Wars'.



A filha do ator contou à publicação que o pai morreu duas semanas após testar positivo e ser internado em Londres. Ela lamentou que ela e seus familiares não puderam se despedir de Prowse por conta das restrições decorrentes da pandemia. "É horrível que as restrições da Covid impediram que nos despedíssemos dele", afirmou Rachel ao jornal inglês. Ela lembrou que o pai também havia sido diagnosticado com Alzheimer há alguns anos.