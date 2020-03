Ana Hickmann está com suspeita do coronavírus. A apresentadora do 'Hoje em Dia' da Record chorou ao compartilhar com seus seguidores que faz parte do grupo de risco da Covid-19 após os sintomas nos últimos dias. Ana está isolada em um dos quartos de sua mansão para não ter qualquer tipo de contato com o marido Alexandre Correa nem com o filho Alexandre Junior.

"Estou em um estado gripal forte, conversei com um médico hoje de manhã e ele não me aconselhou a ir até um hospital fazer o testes para confirmar a suspeita, já que não estou sentindo falta de ar, dor no peito ou insuficiência respiratória e a orientação é só fazer o exame em quem estiver muito mal, a ponto de ser colocado em um quarto separado. Não tem teste para todo mundo", alertou Ana Hickmann, que chorou: "A gente acha que é forte para proteger todo mundo, mas não".

Ela ainda fez um apelo. "Cuidem-se, vamos orar para que os cientistas tenham a capacidade de encontrar uma vacina, mas precisamos fazer a nossa parte. Quem não fica de quarentena pode colocar os outros em risco".