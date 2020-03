Ex-The Voice Kids lança música sobre a pandemia

A cantora e compositora Giulia Levita, participante do 'The Voice Kids Brasil 2019', acaba de lançar em suas redes sociais a música chamada 'Pandemia de Amor'. A letra e música de autoria de Giulia, neste momento de quarentena, chama atenção para a união, amor, solidariedade e consciência do mundo para a necessidade de cuidarmos uns aos outros.

Giulia, que atualmente vive em Miami e canta em três idiomas, escolheu dessa vez o espanhol, legendado em português e já avisou que irá legendar em outros idiomas para que essa mensagem possa ser transmitida ao mundo inteiro.