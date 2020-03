Paradiso FM aperta os cintos e não renova com Roberto Canazio

A crise econômica brasileira já era grave, mas com a pandemia do Covid-19, a tendência é piorar e por isso algumas empresas estão promovendo cortes em todos os setores, incluindo profissionais. Hoje, a Rádio Sul América Paradiso FM anunciou a dispensa de Roberto Canazio, apresentador do 'Manhã Paradiso', e Maíra Charken, que estava no comando do 'Hora do Blush'.

Roberto Canazio iria completar um ano de casa no dia 15 de abril, após ter ficado 12 anos na Rádio Globo, onde foi dispensado no início de 2019. "Resolvemos em comum acordo encerrar um ciclo que durou praticamente um ano. Quero deixar explícito o carinho de toda a direção da Paradiso", contou Canazio à coluna.