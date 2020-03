Campina Grande adia festa de São João por causa do coronavírus

A festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, foi adiada para evitar aglomeração de pessoas e prevenir possíveis novos casos de infecção por coronavírus. O prefeito da cidade, Romero Rodrigues, confirmou que o evento está previsto para acontecer entre os dias 9 de outubro e 8 de novembro deste ano. Nomes como Simone & Simaria, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Henrique & Juliano, Naiara Azevedo, Elba Ramalho e Zé Neto & Cristiano, Márcia Fellipe e Calcinha Preta já estavam confirmados pela produção na 36ª edição do Maior São João do Mundo, que começaria no início de junho.