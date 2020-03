A produtora Casablanca, responsável pelas novelas da Record, demitiu todos os funcionários nesta segunda-feira (23). Contratados como PJ (pessoa jurídica), os profissionais envolvidos nas produções dos folhetins deixam a empresa com a roupa do corpo, sem nenhum direito trabalhista ou rescisão contratual, justamente num piores momentos da economia brasileira e em cenário de alto índice de desemprego, que será agravado pela pandemia do coronavírus. Inclusive, a equipe que estava no Marrocos gravando 'Gênesis' e foi trazida para o Brasil no último domingo (22) também foi demitida. Também sem direito a nada. A revolta entre os profissionais foi por não ter havido nenhum diálogo ou tentativa de negociação. A Casablanca sequer esperou o mês vencer para fazer as demissões, reclamam.