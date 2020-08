Ex-bailarina do Faustão revela arrependimento de ter deixado a Globo

Foram oito anos como bailarina do 'Domingão do Faustão' e quatro como assistente de produção de vários programas como 'Vídeo Show', 'A Diarista' e 'Zorra Total', mas em 2013, Vannessa Paixão decidiu deixar a Globo e, hoje, ela se arrepende. "Me casei e voltei pro interior, achei que era hora de constituir família. Só não me arrependo porque tenho dois filhos lindos, João e Bento. Mas, confesso que, se pudesse voltar no tempo, não teria largado minha carreira na emissora. Hoje, dou aulas e sou diretora da Escola de Dança do Município de Casimiro de Abreu, no interior do Rio, e atuo também como repórter freelancer na secretaria de Turismo da Prefeitura Municipal", revelou.

Vanessa, que volta e meia publica fotos de sua época de bailarina do Faustão, contou em entrevista ao Gshow que o balé foi a chance que ela conseguiu entrar para a televisão. "Sonhava em trabalhar na TV. Sempre fui fascinada pela televisão, principalmente pela linha de show. O balé foi uma oportunidade, onde aprendi a conviver em grupo, respeitar o espaço de cada um, entender que oportunidade vem e vai", assumiu.