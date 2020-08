A carreira de Jonas Esticado vai muito bem, obrigado. O cantor comemora o sucesso de 'Investe em Mim', gravada no ano passado, e se tornou umas das músicas mais tocadas nas plataformas digitais. A canção ainda ganhou mais repercussão durante a Live Buteco São João, quando Andressa Suita e Gusttavo Lima dançaram ao som do hit. Nesta quarta-feira (12), Jonas grava nova música e o videoclipe com participação de Wesley Safadão. A escolhida da vez é 'Isca', composição de Lucas Barros e com gravação dirigida por Ricardo Lago e produção musical de Yuri Paredão.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. 'Investe em Mim' é um presente que está me rendendo grandes frutos e que quero apostar ainda mais. Com certeza 'Isca' vai ser outra grande canção em minha carreira, já que outros públicos estão podendo conhecer meu trabalho”, completa Jonas, que celebra mais uma sociedade com Gusttavo Lima, a quem faz parte do escritório Balada Music, em uma junção de agenda, com o seu empresário Yuri Paredão.

No domingo, dia 16 de agosto, às 18h30, Jonas divide palco com Gusttavo na live “Embaixador in Amazônia”, que vai ser transmitida pelo canal de Fábrica de Eventos, que há 20 anos comanda todos os eventos no Norte do país.