Iza deixou seus seguidores babando ao compartilhar nesta quarta-feira (12) direto da sua cobertura uma foto no Instagram em que aparece com um biquíni verde cavadíssimo. A cantora aproveitou o dia de sol e o calor no Rio para se refrescar e colocou o corpão para o jogo.

Ludmilla ganhou elogios de centenas de fãs e também de amigos famosos todos elogiando a boa forma física. A maioria a chamando de 'Rainha'. "Que pessoa viu! Linda muito mesmo", escreveu Ivete Sangalo. "Estou esperando mais um lacre", brincou Sheron Menezzes e Ludmilla berrou: "Uma grande gostosa"