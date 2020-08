Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, desistiu de entrar em ‘A Fazenda’, reality show da RecordTV. O influencer já estava com o nome confirmado na lista dos peões, mas achou que o cachê de R$ 70 mil não era tão bom assim para entrar em um confinamento. A ideia de ficar totalmente isolado sem nenhum contato com o mundo aqui fora também pesou na decisão.

A coluna soube que Lucas, que até já tinha assinado contrato com a emissora, na verdade, pensava mesmo em ser o repórter da atração e que a sua função seria conversar com o participante mais votado na roça pelo público após cada eliminação.

A saída do influencer abre uma nova vaga no time dos homens a menos de uma semana do início da realização de exames médicos. Logo após as análises de saúde e o teste de Covid-19, os participantes já iniciam o pré-confinamento, que excepcionalmente este ano deve durar 15 dias por conta da pandemia. O objetivo é garantir que ninguém seja infectado pelo novo coronavírus nas vésperas da estreia, que está marcada para o dia 8 de setembro.