Ivete Sangalo chama o marido de 'meu bombeiro' após falar que tem muito fogo

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, voltaram a liderar os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (14). Durante um live de perguntas e respostas de seguidores, eles brincaram e mostraram que estão bem até demais. Ao ser questionada sobre qual seria o período do dia em que ela tem mais energia, a cantora Ivete contou que costuma ter muito pique à noite e foi interrompida pelo marido. "Energia] Até demais", disse ele. "Hum... Você gosta", completou ela. "Haja água para apagar o fogo dessa mulher", disparou Daniel. "Você sabe meu bombeiro", respondeu Ivete.

"Se você fosse para uma ilha deserta, qual prato você levaria?", perguntou a artista para o marido e Daniel mandou rápido "Você" e Ivete não perdeu a esportiva: "É, meu amor, a gente leva o que a gente come [risos]", brincou ela. Na sequência, Cady deu uma mordidinha no ombro da cantora. Bem-humorada, ela gritou: "Ai, ai, ai, papi". Os fãs adoraram a exposição, se divertiram e aprovaram que o casal colocou um ponto final nos boatos de uma possível crise no casamento.