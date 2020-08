Sorocaba comemora com a mulher os três meses do filho

Nada como o aniversário de um filho recém-nascido para acabar com qualquer crise no casamento. E parece que isso aconteceu entre Sorocaba e a mulher, Biah Rodrigues. Os dois organizaram uma festa com tema aviador para festejar os três meses de Theo, nesta segunda-feira (17). A comemoração intimista só para os familiares aconteceu no haras do cantor, em São Paulo.

Vale lembrar que no início deste mês, Biah tirou do ar algumas de suas fotos mais recentes com o marido e esta humilde coluna apurou que o relacionamento passava por uma crise por conta de trocas de mensagens entre Sorocaba e Pietra Juliatti, uma estudante de arquitetura e urbanismo. A ex-miss descobriu, ficou chateado e chegou a passar alguns dias na casa dos pais. Mas, tudo indica que está tudo bem agora entre os dois. O casal está junto desde 2018.

Theo parece ter ficado encantado com a decoração foi feita pela decoradora Keyla Braga. Já os papais amaram também os doces e bolos de Nina Ortega Cake Designer. "Ele é a maior alegria", assumiu o cantor nas redes sociais.