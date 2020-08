Faustão volta a gravar o programa nos estúdios da Globo

Faustão voltar a gravar o seu programa nos estúdios da Globo, em São Paulo. Nos últimos cinco meses, o apresentador comandou o 'Domingão' de casa por conta da pandemia do novo coronavírus e relembrou vários momentos dos 30 anos da atração. O conteúdo inédito será exibido no próximo domingo (23).

Segundo a assessoria da Globo, pela primeira vez, a atração contará com uma plateia virtual e um grupo reduzido de bailarinas, todas usando máscaras e respeitando as distâncias de segurança. A dupla Zé Neto & Cristiano será uma das apresentações musicais do 'Domingão'.