Mc Kekel já tem hit pronto para Neymar

Mc Kekel já tem um hit para comemorar a presença Neymar em campo, no próximo domingo (23), dia em que o time do craque, Paris Saint-Germain, disputa a final da Liga dos Campeões com o Bayern de Munique. Intitulada 'O Pai Tá On', a canção tem tudo para virar o hino da torcida que vibra a cada lance do jogador na partida. Por enquanto, a faixa ainda não tem uma data definida para ser lançada nas plataformas digitais, mas é possível ouvir um trecho em vídeo publicado no blog da coluna. Falando nos familiares do craque, eles curtiram tanto a música que fizeram até sua própria coreografia.

"Neymar é meu amigo e um cara incrível, além de um dos maiores craques do futebol mundial. Fiz essa música pra levantar a torcida mesmo, para todo mundo dançar e vibrar por ele em campo. Toda nossa energia positiva entra junto com ele no domingo", disse Mc Kekel à coluna.