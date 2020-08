Luiza Brunet perde ação em que pedia partilha de bens de Lírio Parisotto

Luiza Brunet perdeu o processo que movia contra o empresário Lírio Parisotto pretendendo comprovar união estável e ter direito a metade do patrimônio formado por ele no período em que se relacionaram entre 2011 e 2016.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o julgamento ocorreu na manhã desta sexta-feira (21) na 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. Luiza perdeu por três votos a zero. Lírio Parisotto é dono de uma fortuna estimada em quase 4 bilhões de reais.

Em 2017, Parisotto foi condenado a um ano de prestação de serviços em uma ação movida também pela ex-mulher por agressão.



A mãe da modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais para falar da decisão da Justiça. "A minha maior vitória já aconteceu. Foi a condenação do meu agressor. O reconhecimento da união estável faz parte da minha vida e é um direito que tenho. A luta continua por mim e por todas as mulheres", escreveu em post. Luiza também garantiu que irá recorrer da decisão.