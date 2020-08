Ex-amigo de Lucas Viana está fora de ‘A Fazenda'

O nome do influenciador Orlandinho Milanello vem sendo dado como certo nesta edição de ‘A Fazenda’, que estreia no próximo dia 8. No entanto, a coluna lamenta informar que o rapaz, conhecido por sua amizade com o último campeão da atração, Lucas Viana, não foi selecionado pela produção para entrar no confinamento. De fato, Orlandinho até negociou com a Record sua possível participação no reality. A conversa, inclusive, chegou em um estágio bem avançado, mas no fim das contas acabou não rolando, e o bonitão ficou de fora. Quem sabe no próximo ano.