'Show Privê' do PK Delas terá Valesca Popozuda e Bruna Surfistinha

Sucesso durante a quarentena com suas apresentações proibidonas ao vivo, no Instagram, o cantor e DJ PK Delas mantém essa fama e apresenta novas perspectivas sobre o mundo erótico em seu programa 'Show Privê do PK Delas', previsto para acontecer na próxima sexta-feira, à partir das 23h. O programa, exclusivo para assinantes, será transmitido numa plataforma digital criada especialmente para o funkeiro, sem filtros e sem regras, numa espécie de ambiente que, segundo ele, pode tudo e todos. “Liberdade em forma de entretenimento”, ressalta PK. A apresentação será no formato Talk Show e contará com as participações especiais de Valesca Popozuda e Bruna Surfistinha.



“Eu precisava de uma mulher que fosse um ícone para representar a liberdade, e acho que a Valesca é essa pessoa. E a Raquel Pacheco, vulgo Bruna Surfistinha, chega completando tudo isso, porque ela tem propriedade no assunto. Eu achei irado ela fazer parte da minha live, para mim vai ser o máximo, papo reto!”, acrescenta PK explicando que o objetivo do show é exaltar a liberdade sexual feminina, ressaltando que a mulher deve ser livre para fazer o que quer na hora do prazer. “Meu intuito é esse: incentivar a liberdade da mulher, mostrar que elas podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem. Fazer o que bem entender. Eu apoio isso! E escolhi fazer nessa plataforma justamente para que elas possam ter mais liberdade, ficar mais à vontade até para mostrar mais coisas do que podíamos no Instagram”, pontua.



Para assistir, seus fãs deverão se inscrever no site www.pkdelas.com e fazer um pagamento que irá variar de acordo com o lote. Logo após receberá um login e uma senha que lhe dará o acesso na data e horário do show.