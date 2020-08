Ângela Bismarchi volta aos treinos na academia

Após a flexibilização da quarentena, Ângela Bismarchi retomou os cuidados com corpo e começou já voltando aos treinos na academia. Ela, que por um período se virou em casa para manter a forma física, contou que tem sentido dificuldade em treinar no ‘novo normal’. “Eu adaptei meus exercícios em casa durante cinco meses. Agora estou voltando para a academia com todas as precauções, porque não aguentava mais fazer em casa. Fico no máximo uma hora na academia, com máscara e sempre atenta à higienização. Não é agradável treinar de máscara, né? Eu treino na academia, sem ar condicionado e fico bem mais suada e cansada. Imagino que ao ar livre deve ser menos incômodo, mas não podemos deixar de usar e nem manter outros cuidados”, disse a modelo e empresária.