'Meu bebê está curado da Covid-19', conta Cristina Bolsonaro

Renan Bolsonaro está curado da Covid-19. A mãe do filho 04 de Jair Bolsonaro, Cristina fez questão de contar a novidade em uma rede social. "Quero agradecer a todas as pessoas que rezaram que oraram e que mandaram pensamentos positivos para a melhora do meu bebê, o 04!E para aqueles que desejaram o mal, desejo sempre o bem. Nunca vi em lugar algum o mal prevalecer", começou a advogada.Cristina garantiu que o rapaz, de 22 anos, tomou hidroxicloroquina para se livrar da doença. Vale ressaltar que o medicamento que, segundo estudos médicos, não existem comprovações científicas de eficácia contra o novo coronavírus. A ex-mulher do presidente Bolsonaro ainda mandou um recado para os seus opositores: "Se você que está lendo isso não gostou, morde as costas".