'Acordei da forma mais linda do mundo', diz Rafa Kalimann após receber flores

Rafa Kalimann acordou muito bem disposta neste sábado (22). Também receber um buquê de rosas vermelhas logo cedo não acontece todos os dias por mais romântico e feliz que caminha um relacionamento. Sim, a ex-BBB está com o Daniel Caon em uma relação sem rótulos, como ela mesma definiu no início do mês depois que fãs viram o carro do músico capixaba no quintal de sua casa. “Não queremos rotular ‘eles estão juntos’ porque estamos passando pelo processo de conhecer, conversar e ver se vai dar certo. Estou tentando viver isso como qualquer outra pessoa viveria, sem pressionar e sem colocar rótulos que a mídia quer colocar”, revelou à coluna na época do flagra dos seguidores.