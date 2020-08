Ainda estamos no meio da pandemia do novo coronavírus e com várias restrições no meio do entretenimento e, por esse motivo, muitos artistas reclamam da agenda vazia. Mas, isso não acontece com Yani de Simone, mais conhecida como Mulher Filé. A cantora, por exemplo, fez dois shows na noite da última sexta-feira (21), em São Paulo. O primeiro aconteceu em uma casa noturna na Vila Formosa e de lá, ela partiu no meio da madrugada para comandar um baile em São Miguel Paulista.

Yane dançou, cantou, comandou as carrapetas e ainda fez questão de empolgar o público bem de pertinho não evitando os abraços e beijos dos fãs. A coluna bem que tentou achar nos vídeos e nas fotos enviadas uma só pessoa usando máscara de proteção e não encontrou nas duas festas lotadas.