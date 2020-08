Um show de que o cantor Vitão fez em um estacionamento de Maceió, Alagoas, na noite deste sábado (22), sacudiu as redes sociais. O motivo foi a presença de Luísa Sonza em uma transmissão ao vivo via Instagram no meio da apresentação. Os dois acabaram colocando mais fogo nos boatos de um suposto romance na época de lançamento da música 'Flores', no início de junho. Em vídeo do perfil Disseemedisse, a ex-mulher de Whindersson Nunes diz 'saudades do mozão' respondendo a Vitão, que fala com o público 'todo mundo com saudades do mozão'. Nas imagens, o casal ainda trocou 'eu te amo' um para o outro, em determinado momento da live.