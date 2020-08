Mulher de Thiago Silva assume que 'chora' por descontos

Belle Silva - Reprodução

Apesar de ser mulher do zagueiro Thiago Silva, que joga no exterior e recebe salários em euros, Belle Silva não esconde que adora pechinchar. A carioca de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, está em Lisboa, em Portugal, para acompanhar a final da Liga dos Campeões, entre o Paris Saint-Germain, time do marido, e Bayern de Munique neste domingo (23). Antes da partida, a influencer resolveu fazer um tour de uma hora de tuk-tuk pela cidade. Segundo ela, o preço seria 75 euros, mas conseguiu baixar o valor para 50 euros. "A gente chora desconto", revelou. Belle é gente como a gente.