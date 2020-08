O cantor Cauan, da dupla com Cleber, e os pais dele, João Luiz e Shirlei Máximo, todos internados com Covid-19, passaram por novos exames na manhã deste domingo (23), no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. O sertanejo segue na Unidade de Tratamento Intesivo, com cerca de 50% dos pulmões comprometidos e respirando com a ajuda de uma máscara. O boletim médico apontou que ele teve uma “importante melhora clínica e também dos exames de sangue"

O pai de Cauan também está na UTI. Ele também respira com a ajuda de uma máscara e os exames também apresentaram melhora.



Já Shirlei está na enfermaria, teve febre e continua fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia.

Veja o boletim na íntegra:

Cauan Máximo continua internado na UTI, mas com melhora significativa do quadro clínico. Está estável hemodinamicamente, com importante melhora dos exames de sangue. Fez nova tomografia de tórax, que apontou redução do comprometimento pulmonar para 50%. Mantém-se em oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI e CAF para auxiliar na respiração, mas já diminuindo os parâmetros, para ir gradativamente retirando a oxigenioterapia.

O pai do Cauan (João Luiz Máximo) também evoluiu bem, continua na UTI, em estado grave, mantém-se dependendo de oxigenioterapia contínua (24h/dia), usando máscara de VNI. Os exames dele também apresentaram melhora.

A mãe de Cauan (Shirlei Máximo) continua internada em apartamento, teve febre e continua fazendo uso de vários medicamentos e fisioterapia. Ela também está estável e respirando com necessidade esporádica de oxigênio.

Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com a família Máximo neste momento difícil para todos. Pedimos que continuem as orações e as mensagens positivas.