Manu Gavassi: Fada sensata ou passadora de pano?

Como mulher, vejo na publicação da Feminisa, o mesmo desconforto que senti ao ver o novo clipe da Manu Gavassi com Chay Suede. Como assídua telespectadora do ‘Big Brother’, me lembrei de suas supostas indiretas ao rapaz onde entre outras coisas disse 'saber o que era ser vítima de um machista'. Manu sempre foi a mulher empoderada, que fazia questão de mostrar que não temia falar o que pensava quando se via numa situação de machismo ou assédio, inclusive dando vários discursos e apontando atitudes de outros BBBs dentro e após a saída do programa. Mas vejam só, senhoras e senhores: essa mesma Manu, usando do codinome de Malu Gabatti, acabou de lançar um clipe onde, depois de falar do assédio que sofreu no namoro, simplesmente perdoa o seu ex-assediador como se fosse tudo simples assim.

Digo a todas vocês: não é tudo tão mágico assim e isso o que a cantora faz é um desserviço a outras mulheres que começam a se questionar se não devem tentar dar mais uma chance aos seus algozes. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é de onde surgiu tal maturidade em Manu, já que há menos de cinco meses o discurso era totalmente outro? Existem algumas alternativas que ficam no ar para mim: teria sido o cachê que recebeu de uma marca que pagou para cantora trocar a cor de seu cabelo e assumir um novo personagem? Especula-se que Manu Gavassi tenha ganho algo em torno de R$ 500 mil; uma possibilidade que muito me assusta é o fato dessa personagem criada para marca Redken, uma diretora chamada Malu Bagatti, ser o tipo que passa para pano para assediadores como foi muito falado no movimento #METOO; ou o pior de todos: Manu ter usado uma situação tão delicada para gerar marketing, pois o fato da participação de Chay Suede no clipe de sua suposta ex-acusadora gerou uma grande reboliço na imprensa.



Seja qual for, deve-se deixar muito claro que o que Manu faz é extremamente grave, já que para falar do rapaz, colocar estigmas e tudo mais, ela fez em rede nacional e para o perdão não trouxe nenhum esclarecimento a público. É sabido que Manu gosta de discrição, mas deve estar atenta que, assim como quer usar seu público para faturar, ela deve, sim, uma satisfação a ele.

Num momento em que nós, mulheres, lutamos por respeito, lutamos para que assediadores sejam punidos e para que a sociedade deixe de ser tão machista, sua atitude tem que ser explicada. Vale lembrar que no primeiro semestre de 2020 no Brasil houve um aumento gritante das taxas de feminicídio no Brasil, indo de números em São Paulo que teve aumento de 22,2% assim até 68% no Mato Grosso. A sua ação, que prefiro pensar que foi algo pouco pensando de uma menina jovem, pode fazer com que muitas mulheres coloquem em duvida suas decisões e deem 'mais uma chance' para esses homens, mas ao contrário do seu clipe, para elas, as conseqüências não sejam tão boas quanto o perdão de novela que você deu.

A coluna procurou a assessoria de Manu Gavassi, que não se pronunciou até a publicação desta nota.