Suposta amante de Arthur Aguiar quer retratação de Mayra Cardi

Enquanto Mayra Cardi e Arthur Aguiar parecem ter se perdoado, Taís Lambertini, uma das supostas amantes do ator, afirma estar sofrendo assédios e humilhações após ter seu perfil revelado por Mayra no Instagram. Está confuso, leitor? Calma! Vamos relembrar quem é a moça: Taís Lambertini se apresentou a Mayra Cardi como sendo uma das mulheres com quem Arthur havia se envolvido. Após ter os prints das conversas divulgados por Mayra, Taís foi desmascarada pela modelo Aline Rodrigues, a verdadeira autora dos diálogos com Arthur.

No dia 21 de agosto, Taís emitiu uma notificação extrajudicial com pedido de retratação de Mayra. Por meio de seu advogado, a moça afirma que se sensibilizou com a dor da influencer e por isso a procurou, mas que não autorizou a divulgação da conversa para seus mais de 5 milhões de seguidores. "Taís ficou sensibilizada com o sofrimento, dor e angústia expostos por Mayra, a respeito da desilusão amorosa causada pelo seu cônjuge. Com o intuito de 'alertar e confortar', Taís encaminhou no privado imagens com conteúdo de uma conversa íntima que teve com Arthur. A Taís não autorizou Mayra a divulgar o teor em uma comunicação em massa", afirmou.

Taís ainda reclama que Mayra Cardi a chamou de garota de programa, o que, segundo ela, estaria causando grande assédio por parte da mídia, no condomínio onde mora e até mesmo expondo seu filho de 10 anos a situação vexatória. O advogado de Taís classificou os comentários de Mayra Cardi como 'agressivos e desrespeitosos', e exige da influencer uma retratação. "O comentário realizado tem caráter tendencioso, uma vez que foi feito claramente com o objetivo de desmoralizar a Taís perante a sociedade, razão pela qual é perfeitamente cabível o pedido de retratação, acerca de seus comentários agressivos e desrespeitosos a Tais", explicou.

Por meio da notificação extrajudicial, Taís solicita que a retratação de Mayra Cardi seja feita no prazo de até cinco dias úteis, em seu próprio perfil do Instagram, e que a influencer marque a @ de Taís na mensagem. Procurada, Mayra Cardi não retornou o contato.