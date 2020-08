'As coisas mudam do dia para noite', diz mulher de Thiago Silva

Thiago Silva ainda estudava a possibilidade continuar defendendo o Paris Saint-Germain, mas o jogador assinou contrato com Chelsea, da Inglaterra, e agora vai se mudar com a família para Londres. A mulher do zagueiro, Belle Silva, usou as redes sociais para compartilhar a novidade com seus seguidores nesta sexta-feira (28). "Na vida de um jogador profissional normalmente as coisas mudam 'do dia para noite', e com a gente não foi diferente. Deus preparou tudo nos mínimos detalhes, da melhor forma possível!", vibrou.

A influencer, que nunca escondeu o desejo de permanecer na Europa por mais alguns anos, fez um balanço sobre a vida em Paris. "Os anos aqui foram muito bons. Não vou dizer que foi perfeito, graças a Deus, mas foram tempos de muito aprendizado e alegria. Fiz poucos amigos franceses, mas os levarei para sempre", revelou. Belle morava em uma casa de 450 metros com cinco suítes no coração da capital francesa.