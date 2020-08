Morre ator de 'Pantera Negra'

Na noite da última sexta-feira (28), Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa, protagonista do filme 'Pantera Negra', da Marvel, morreu aos 42 anos vítima de um câncer de cólon. A informação foi postada no perfil do Instagram do ator.

"É com imenso pesar que nós confirmamos a morte de Chadwick Boseman.⁣ Chadwich foi diagnosticado com câncer de cólon em terceiro estágio em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos enquanto ele se desenvolveu para um estágio 4.



Um verdadeiro guerreiro, Chadwick perseverou, apesar de tudo, e nos trouxe muitos filmes que tanto amamos. De Marshall a Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom e muitos outros foram filmados enquanto e em meio a incontáveis cirurgias e quimioterapia.





A honra de sua carreira foi poder dar vida ao rei T’Challa em Pantera Negra.

⁣

Ele morreu em sua casa ao lado de sua mulher e amigos.



A família agradece pelo amor e orações e pede para que possam continuar respeitando sua privacidade durante esse período difícil", diz o post.